Edirne'de 228 göçmen ve 4 organizatör yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde 228 göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir haftada yapılan hava destekli çalışmalarda 228 göçmen ve 4 göçmen organizatörü yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 organizatör ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan araca da el konuldu. - EDİRNE