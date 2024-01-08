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Edirne'de 218 göçmen yakalandı, 6 araç ele geçirildi

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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından son 1 haftada 218 göçmen, 8 şüpheli organizatör yakalanarak, göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araç ele geçirildi.

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından son 1 haftada 218 göçmen, 8 şüpheli organizatör yakalanarak, göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araç ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli devam eden faaliyetler çerçevesinde son 1 hafta içerisinde 218 göçmen, 8 şüpheli organizatör yakalanırken, göçmen kaçakçılığında kullandıkları 6 araç ele geçirildi.

Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Şüpheli 8 organizatör ise işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araç, yediemin otoparkına teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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