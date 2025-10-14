Edirne'de 210 Milyon Liralık Kokain Operasyonu

Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 210 milyon lira olan 68 kilo 650 gram kokain ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışmalar kapsamında, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan şüpheli bir tır dinlenme tesisinde durduruldu. Hassas burunlu narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, tırda gizlenmiş halde 68 kilo 650 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonda Y.Ö., S.Ç. ve Ö.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188/3. maddesi kapsamında "Uluslararası Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. Firari durumda olan H.B. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. - EDİRNE