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Edirne'de 2 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Edirne'de 2 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
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Haberler
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Edirne merkez Fatih Mahallesi'nde 2 yaşındaki Metahan G., evlerinin 5. kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'de 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Edirne merkez Fatih Mahallesi 13. Sokak'ta 2 yaşındaki Metahan G., 5. kattaki evlerinin penceresinden bilinmeyen bir sebeple beton zemine düştü. Küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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