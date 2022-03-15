Edirne'de 2.5 büyüklüğünde deprem yaşandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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AFAD, Edirne'de meydana gelen depremin merkez üssünün Bosnaköy olduğunu bildirdi.
EDİRNE (İHA) - AFAD, Edirne'de meydana gelen depremin merkez üssünün Bosnaköy olduğunu bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.42'de, Edirne Merkez Bosnaköy'de 2.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 8.06 kilometre derinlikte ölçüldü. - EDİRNE
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa