Edirne'de 2.5 büyüklüğünde deprem yaşandı - Haberler

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Edirne'de 2.5 büyüklüğünde deprem yaşandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'de 2.5 büyüklüğünde deprem yaşandı

AFAD, Edirne'de meydana gelen depremin merkez üssünün Bosnaköy olduğunu bildirdi.

EDİRNE (İHA) - AFAD, Edirne'de meydana gelen depremin merkez üssünün Bosnaköy olduğunu bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.42'de, Edirne Merkez Bosnaköy'de 2.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 8.06 kilometre derinlikte ölçüldü. - EDİRNE

Edirne'de 2.5 büyüklüğünde deprem yaşandı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Deprem, Edirne, AFAD, 3. Sayfa, Haberler

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