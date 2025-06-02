Edirne'de 19. Yüzyıla Ait Başsız Etnografik Heykel Ele Geçirildi

Edirne'de 19. Yüzyıla Ait Başsız Etnografik Heykel Ele Geçirildi
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Edirne'de gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 19. yüzyıla ait başsız bir etnografik heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen başsız etnografik heykel ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucu 30 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, başsız bir 19. yüzyıl etnografik heykel ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserin, 19. yüzyıl sanatının ve arkeolojisinin en ikonik buluntuları arasında yer aldığı Müze Müdürlüğü yetkililerince değerlendirildi.

Olayla ilgili olarak E.Y., M.A. ve E.A. isimli 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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