Edirne'de 18 organizatör ve 90 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda bir gün içerisinde 18 organizatör ve 90 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarını sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından bir günde yapılan operasyonlarda 18 organizatör, göçmen kaçakçılığında kullanılan 5 araç ile 90 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 18 organizatör ise işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 5 araç yediemin otoparkına teslim edildi. - EDİRNE