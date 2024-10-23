Edirne'de 18 Düzensiz Göçmen Gözaltına Alındı

Edirne'de Kapıkule sınır kapısından geçen bir kamyonetteki 18 düzensiz göçmenin Avrupa hayalleri komşu gümrüğünde sona erdi. Polonya plakalı aracı ile Türkiye'ye gelen Bulgaristan vatandaşı sürücü, aracın gizli bölmesine koyduğu 18 düzensiz göçmen ile Kaptan Andreevo sınır kapısında gözaltına alındı.

Bulgaristanlı 23 yaşındaki şahsın kullandığı Polonya plakalı kapalı kasa bir kamyonet, Kapıkule sınır kapısını geçtikten sonra Bulgaristan giriş noktasına geldi. Sınır polisi, aracın yasa dışı göç şüphesiyle arandığını ve kamyonun sınır polisi memurları tarafından x ray kontrolü için yönlendirildi, buradaki kontrollerde canlı unsurlar görüldü.

Gümrük yetkilileriyle birlikte yapılan incelemede kargo bölümünün çift katlı zemininde ve duvarında önbellekler bulundu. İçlerinde farklı yaşlardan olan 18 düzensiz göçmenin gizlendiği ortaya çıktı. Aracın zemin bölgesine gizlenen göçmenler ve sürücü gözaltına alındı. Yakalama ile ilgili çalışmalar devam ediyor. - EDİRNE