Üye Girişi
Haberler

Edirne'de 18 Düzensiz Göçmen Gözaltına Alındı

Edirne'de 18 Düzensiz Göçmen Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Kapıkule sınır kapısından geçen bir kamyonette 18 düzensiz göçmen yakalandı. Bulgaristan vatandaşı sürücünün aracında göçmenlerin gizlendiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edirne'de Kapıkule sınır kapısından geçen bir kamyonetteki 18 düzensiz göçmenin Avrupa hayalleri komşu gümrüğünde sona erdi. Polonya plakalı aracı ile Türkiye'ye gelen Bulgaristan vatandaşı sürücü, aracın gizli bölmesine koyduğu 18 düzensiz göçmen ile Kaptan Andreevo sınır kapısında gözaltına alındı.

Bulgaristanlı 23 yaşındaki şahsın kullandığı Polonya plakalı kapalı kasa bir kamyonet, Kapıkule sınır kapısını geçtikten sonra Bulgaristan giriş noktasına geldi. Sınır polisi, aracın yasa dışı göç şüphesiyle arandığını ve kamyonun sınır polisi memurları tarafından x ray kontrolü için yönlendirildi, buradaki kontrollerde canlı unsurlar görüldü.

Gümrük yetkilileriyle birlikte yapılan incelemede kargo bölümünün çift katlı zemininde ve duvarında önbellekler bulundu. İçlerinde farklı yaşlardan olan 18 düzensiz göçmenin gizlendiği ortaya çıktı. Aracın zemin bölgesine gizlenen göçmenler ve sürücü gözaltına alındı. Yakalama ile ilgili çalışmalar devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Bulgaristan Göçmenler Politika 3-sayfa Göçmen edirne Hukuk

Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı

Öcalan'a en yakın isimlerden olan Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı

 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi

'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiası! DEM Parti'den açıklama geldi

 Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 milletvekili birden partiden ayrılıyor
Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu

Yenidoğan çetesini çökerten savcı ilk kez konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 Ekim günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 EKİM: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi maçları! 23 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Masterchef 23 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Resmi Gazete bugün (23 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Şahinbey, İslahiye, Nizip elektrik kesintisi listesi Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Kepez, Manavgat, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Çankaya, Mamak, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Osmangazi, İnegöl, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Seyhan, Sarıçam, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.