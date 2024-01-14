Edirne'de 160 Göçmen ve 6 Şüpheli Yakalandı
Edirne'de jandarma ekipleri son bir haftada 160 göçmen, 6 şüpheli göçmen kaçakçısı ve kaçakçılıkta kullanılan 2 araç yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli organizatörün ise adliyedeki işlemleri devam ediyor. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar yedi emin otoparkına teslim edildi.
Edirne'de jandarma ekipleri son bir haftada 160 göçmen, 6 şüpheli göçmen kaçakçısı ve kaçakçılıkta kullanılan 2 araç yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından komandolar ve asayiş timlerince devam eden faaliyetler sonucunda son 1 hafta içerisinde 6 organizatör, göçmen kaçakçılığında kullandıkları 2 araç ile 160 göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli organizatörün ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar yedi emin otoparkına teslim edildi. - EDİRNE