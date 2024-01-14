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Edirne'de 160 Göçmen ve 6 Şüpheli Yakalandı

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Edirne'de jandarma ekipleri son bir haftada 160 göçmen, 6 şüpheli göçmen kaçakçısı ve kaçakçılıkta kullanılan 2 araç yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli organizatörün ise adliyedeki işlemleri devam ediyor. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar yedi emin otoparkına teslim edildi.

Edirne'de jandarma ekipleri son bir haftada 160 göçmen, 6 şüpheli göçmen kaçakçısı ve kaçakçılıkta kullanılan 2 araç yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından komandolar ve asayiş timlerince devam eden faaliyetler sonucunda son 1 hafta içerisinde 6 organizatör, göçmen kaçakçılığında kullandıkları 2 araç ile 160 göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli organizatörün ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar yedi emin otoparkına teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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