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Edirne'de 16 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'de 16 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Edirne'de TEM Otoyolu Gişeler bölgesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 500 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Jandarma, arama köpekleri ve İHA ile desteklenen operasyon düzenledi.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

TEM Otoyolu Gişeler bölgesinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde arama köpek unsuru ve İHA destekli müştereken icra edilen takipli operasyon faaliyetinde 16 kilo 500 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Olay ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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