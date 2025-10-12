Edirne'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aralarında İran, Fas ve Suriye uyrukluların bulunduğu 16 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy ve Saçlımüsellim köyleri mevkilerinde Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, 11 İran, 4 Fas ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan toplam 16 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - EDİRNE