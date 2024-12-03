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Edirne'de 16.500 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Edirne'de 16.500 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda, bir tırda gizlenmiş 16.500 kaçak elektronik sigara bulundu. Sürücülerin ikiz plaka yöntemiyle yakalanmamaya çalıştığı belirtildi.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir tırda bulunan hurda araçların içerisine gizlenmiş 16 bin 500 kaçak elektronik sigara ele geçirildi. İkiz plaka yöntemiyle yakalanmamayı planlayan sürücülerin, tır plakalarını değiştirme girişimi ise güvenlik kameralarına yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, yurda giriş yapmak isteyen iki tır risk analizi sonucunda x-ray taramasına sevk edildi. Aynı marka olan tırların sürücüleri saha içerinde ikiz plaka yöntemiyle kurtulmayı planladı, fakat plaka değiştirirken güvenlik kameralarına yakalandılar.

Tıra yapılan x-ray incelemesinde hurda beyan edilen araçlar içerisine 16 bin 500 kaçak elektronik sigara saklandığı görüldü. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan 2 tır sürücüsünden biri tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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