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Edirne'de 150 Milyon Liralık Narkotik Operasyonu

Edirne'de 150 Milyon Liralık Narkotik Operasyonu
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Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda, polis ve gümrük ekipleri tarafından yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan ecstasy, kokain ve skunk ele geçirildi. Tır sürücüsü tutuklandı.

Edirne'de polis ve gümrük muhafaza ekiplerince, hassas burunlu narkotik dedektör köpek Karlos'un da katılımıyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir tırın dorse ve çekicisinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olduğu değerlendirilen daralı ağırlığı 190,80 kilogram ecstasy, 16,04 kilogram kokain ve 24,92 kilogram skunk ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şubesi ekipleri; narkotik dedektör köpek Karlos destekli, Kapıkule Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu Kapıkule gümrük sahasından yurda giriş yapan, sürücülüğünü U.A. isimli şahsın yaptığı tır durdurularak arama yapıldı.

Dedektör köpek Karlos'un da katılımıyla tırın dorse ve çekicisinde yapılan arama sonucu, piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olduğu değerlendirilen daralı ağırlığı 190,80 kilogram ecstasy, 16,04 kilogram kokain ve 24,92 kilogram skunk ele geçirildi.

Tır sürücüsü U.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen U.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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