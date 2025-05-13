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Edirne'de 15 Yaşındaki Gülden Coni'nin Cinayeti: Eski Sevgilisi 30 Kez Bıçakladı

Edirne'de 15 Yaşındaki Gülden Coni'nin Cinayeti: Eski Sevgilisi 30 Kez Bıçakladı
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Edirne'de eski sevgilisi E.A. tarafından 30 kez bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni'nin cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı. E.A., cinayet sonrası cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı ve kıyafetlerini değiştirerek çalıştığı kuaföre gitti.

Edirne'de eski sevgilisi tarafından öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni'nin, üçü öldürücü nitelikte olmakla birlikte 30 kez bıçaklandığı iddianameye yansıdı.

Edirne'de 05 Nisan 2025'te yaşanan kan dondurucu cinayetin iddianamesi Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Gülden Coni'nin eski sevgilisi E.A(16) tarafından üçü öldürücü nitelikte olmakla birlikte 30 kez bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi.

Cinayetin ardından Gülden'in cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtığı ve eve giderek kıyafetlerini değiştirip ardından çalıştığı kuaföre gidip saatlerce çalıştığı belirtilen iddianamede, olayın şüphelisi E.A.'nın cinayeti arkadaşlarına anlattığı ve olayın ihbar üzerine gün yüzüne çıktığı belirtildi.

Cinayet zanlısının yakın zamanda cezaevine gireceğini ve koğuş ağası olacağını yazıp arkadaşlarından iç çamaşırı istediği, zanlının mesajlarına arkadaşlarının da 'Paran var mı?' diye cevap verdiği yazışmalar da iddianamede yer aldı.

İddianamede, cinayetin ardından tutuklanan E.A.'nın "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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