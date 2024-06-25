Edirne'de 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Edirne'de hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismar' suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edirne'de hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismar' suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından, hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismar" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan B.G. isimli şahıs yakalandı. Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - EDİRNE