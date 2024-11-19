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Edirne'de 13 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Edirne'de 13 Kilo Kokain Ele Geçirildi
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Romanya'dan gelen bir tırda, yapılan gümrük kontrolünde 13 kilo 230 gram kokain bulundu. Sürücü M.D. gözaltına alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Romanya'dan aldığı yük ile birlikte 13 kilo 230 gram kokaini Türkiye'ye getirmek isterken yakalandı. Edirne Kapıkule sınır kapısının diğer tarafında bulunan Kaptan Andrevo sınır kapısından çıkış yaparak ülkemize gelen Türkiye plakalı tırda kokain ele geçirildi.

Romanya'dan aldığı yükle Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye mal taşıyan 45 yaşındaki Türk vatandaşı M.D. idaresindeki tır, gümrük kontrol noktasına geldi. "Risk analizi" yöntemine göre aracın dorse alanında olağandışı yoğunlukların tespit edilmesi üzerine X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi.

Yapılan fiziki incelemede tır dorsesinin tabanındaki fabrika boşluğunda beyaz toz halinde madde içeren 9 paket bulundu. Saha uyuşturucu testinde madde kokaine reaksiyon gösterdi. Saha uyuşturucu testi, maddenin 13 kilo 230 gram kokain olduğunu tespit edildi. Piyasa değerinin 2 milyon euro değerinde olduğu belirtilen kokaine el konuldu.

Gözaltına alınan sürücü M.D. hakkında Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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