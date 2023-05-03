Edirne'de 10 milyonluk kaçakçılık operasyonu böyle görüntülendi Şüpheli tırın yakalanma anı kamerada Edirne'de polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada değeri 10 milyon Türk lirası olduğu değerlendirilen elektronik sigara kiti ve sigara filtresi ele geçirildi.

Edirne'de 10 milyonluk kaçakçılık operasyonu böyle görüntülendi

Şüpheli tırın yakalanma anı kamerada

EDİRNE - Edirne'de polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada değeri 10 milyon Türk lirası olduğu değerlendirilen elektronik sigara kiti ve sigara filtresi ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele İstihbarat Şubesi ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri İstanbul Edirne otobanında şüpheli bir tırı takibe aldı.

H.E. idaresindeki tır, havadan drone destekli olarak yapılan takip sonucu durdurularak arama polis ekipleri tarafından arama yapıldı.

Yapılan arama sonucu bin 800 adet farklı markalarda gümrük kaçağı elektronik sigara kiti, 864 bin adet OCB marka gümrük kaçağı sigara filtresi ele geçirildi. Yakalanan eşyaların gümrüklenmiş değerinin 10 milyon Türk lirası olduğu belirlendi.

Yakalanarak gözaltına alınan tır sürücüsü H.E. isimli şahıs hakkında başlatılan adli işlem devam ediyor.