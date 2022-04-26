Edirne'de 1 ton akivides ele geçirildi - Haberler

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Edirne'de 1 ton akivides ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'de 1 ton akivides ele geçirildi

Edirne'nin Enez ilçesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen Serdar 7M radarıyla tespit edilen 1 ton akivides, KB-5 kontrol botuyla ele geçirildi.

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Enez ilçesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen Serdar 7M radarıyla tespit edilen 1 ton akivides, KB-5 kontrol botuyla ele geçirildi. Operasyon anı radar görüntüleri tarafından saniye saniye görüntülendi.

Eneze Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yerli ve milli imkanlarla üretilen araçlar, deniz sınırlarında ülkenin gücünü ortaya koymaya devam ediyor. ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Serdar 7M radarı ile kaçak avcılığın tespit edilmesi üzerine KB-5 kontrol botu harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 33 çuval içerisinde yaklaşık 1 ton kum midyesi olarak bilinen akivides ele geçirildi. Operasyonda akivides kaçakçılığı yapan motorlu tekneye el konuldu. Ayrıca daha canlı oldukları görülen akividesler tekrar denize bırakıldı.

Operasyon anı radar görüntüleri tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Edirne, Milli, 3. Sayfa, Haberler

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