Edirne'de 1 polisin hayatını kaybettiği, 2 polis ve 3 tarım işçisinin ağır yaralandığı kaza kamerada

Edirne'de içinde üç polisin bulunduğu otomobilin traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis hayatını kaybederken, 2 polis ağır yaralandı. Römorkta bulunan 3 tarım işçisi de çarpmanın etkisiyle yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesinden Edirne istikametine seyir halindeki polis memuru Hasan Burak Önder idaresindeki 07 AL 521 plakalı otomobil, aynı yöne giden üzerinde tarım işçilerinin bulunduğu traktör römorkuna arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle şarampole savruldu.

Otomobilde sıkışan 3 polisi itfaiye ekipleri çıkardı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 polis memuru itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinde, otomobil sürücüsü polis memuru Hasan Burak Önder'in hayatını kaybettiğini öğrenildi. Şarampole savrulan otomobildeki polis memurları Melike Demir ve Onur Yüksel, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Traktör römorkunda balya işçisi olan 3 yaralı da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneyi ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Traktör sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE