Edirne Belediyesi'nde 3 personel, 'rüşvet' iddiasıyla gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri EDİRNE Belediyesi'nin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 3 personel, rüşvet aldıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. EDİRNE Belediyesi'nin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 3 personel, rüşvet aldıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli 3 kişinin rüşvet aldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İsimlerin açıklanmayan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Edirne Belediyesi Edirne 3. Sayfa Güncel Haberler

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