Edirne Belediyesi'nde 3 personel, 'rüşvet' iddiasıyla gözaltına alındı
3. Sayfa Haberleri
EDİRNE Belediyesi'nin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 3 personel, rüşvet aldıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.
EDİRNE Belediyesi'nin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 3 personel, rüşvet aldıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli 3 kişinin rüşvet aldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İsimlerin açıklanmayan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa