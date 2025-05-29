Edirne-Babaeski Yolunda Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Edirne-Babaeski yolunda kontrolden çıkan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Edirne Babaeski yolu gişeler yakınlarında meydana geldi. Direksiyon kontrolünü kaybeden tır sürücüsü, aracın devrilmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE