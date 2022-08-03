Edirne 3. sayfa haberi... Yunanistan'ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, Meriç Nehri ortasında doğum yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne 3. sayfa haberi... Yunanistan'ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, Meriç Nehri ortasında doğum yaptı

Edirne 3. sayfa haberi | Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan sınırını geçerek Avrupa'da daha iyi bir hayat için yolla çıkan bottaki hamile göçmen, Yunan unsurları tarafından geri itilince çaresiz kadın, Meriç Nehri ortasında doğum yaptı.

 - Güncelleme:

Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan sınırını geçerek Avrupa'da daha iyi bir hayat için yolla çıkan bottaki hamile göçmen, Yunan unsurları tarafından geri itilince çaresiz kadın, Meriç Nehri ortasında doğum yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de Meriç Nehri açıklarında Yunan unsurlarınca itilen kaçak göçmenlerin arasında bulunan Afganistan uyruklu Süheyla Rizai nehrin ortasında botta doğum yaptı. Dalgalarla sürüklenen bottaki göçmenler Türk sınır birliği askerleri tarafından kurtarılırken, doğum yapan çaresiz kadın ve bebeği hastanede tedaviye kaldırıldı.

"Meriç Nehri'nin ortasında doğum yapmış"

Lastik botla yurtdışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerden hamile olan Afganistan uyruklu Süheyla Rizai'nin nehrin ortasında doğum yaptığı öğrenildi. Anne Rizai, yeni doğan bebeği ile birlikte kıyıya getirildi.

Türkiye'de tedaviye alınan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Nehirde doğum yapan Süheyla Rizai ve bebeği Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerin ardından sağlık anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Meriç Nehri Yunanistan Edirne 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title