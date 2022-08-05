Edirne 3. sayfa haberleri: Edirne'de FETÖ prensi sınırı geçemeden yakalandı - Haberler

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Edirne 3. sayfa haberleri: Edirne'de FETÖ prensi sınırı geçemeden yakalandı

Edirne 3. sayfa haberleri: Edirne'de FETÖ prensi sınırı geçemeden yakalandı

Edirne haber: Edirne'de sınırı geçmeye çalışan 20 kişi yakalandı.

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Edirne'de sınırı geçmeye çalışan 20 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında FETÖ'nün prensi olarak adlandırılan Mehmet Gündem ve eşi de bulunuyor.

Edirne'nin Enez ilçesi yakınlarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 20 şahıs yakalandı. 16'sı FETÖ,2'si PKK, biri MLKP, biri de DHKP-C üyesi olan zanlılardan 2 FETÖ üyesinin arandığını tespit eden Hudut askerleri 2 kişinin İstinaf mahkemesinde dosyasının onama beklediğini tespit etti. Yakalanan FETÖ üyeleri arasında örgüt lideri Fetullah Gülen ile 11 günü kitaplaştıran FETÖ üyesi olduğu iddia edilen Mehmet Gündem ve eşi Mine Gündem de yer alıyor. Gündem, Jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen FETÖ'nün prensi olarak adlandırılan Mehmet Gündem, Nöbetçi savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Gündem Yunanistan Edirne 3. Sayfa Haberler

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