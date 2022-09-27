Bin 500 saman balyası kül oldu Köy halkı ve itfaiyeciler yangını söndürmek için uzun süre uğraş verdiler Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde saman deposunda çıkan yangında bin 500 saman balyası yanarken, alevlerin evlere sıçramaması için köy halkı ve itfaiye ekipleri uzun süre uğraş verdi.

Bin 500 saman balyası kül oldu

Köy halkı ve itfaiyeciler yangını söndürmek için uzun süre uğraş verdiler

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde saman deposunda çıkan yangında bin 500 saman balyası yanarken, alevlerin evlere sıçramaması için köy halkı ve itfaiye ekipleri uzun süre uğraş verdi.

Uzunköprü ilçesine bağlı Süleymaniye köyünde bir kişiye ait saman balyalarının bulunduğu depoda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Uzunköprü itfaiye müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında bin 500 adet saman balyası ve depolar zarar gördü. Daha sonra bölgeye gelen kepçe ve kamyon ile samanlar bölgeden alınarak boş bir araziye taşındı. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı