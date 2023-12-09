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Edinburgh'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

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İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde yüzlerce kişi, 'İşgali durdurun, soykırımı desteklemeyin' sloganı atarak, İsrail ve destekçilerine tepki gösterdi.

- İskoçya'da Filistin'e destek gösterisi

Yüzlerce Filistin destekçisinden "İşgali durdurun, soykırımı desteklemeyin" sloganı

EDINBURGH - İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde yüzlerce kişi, "İşgali durdurun, soykırımı desteklemeyin" sloganı atarak, İsrail ve destekçilerine tepki gösterdi.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yüzlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü. İsrail'e destek veren Barclays Bankası'nın önünde toplanan Filistin destekçileri, banka ve diğer İsrail destekçisi kurumlar aleyhinde sloganlar attı. "Acil Ateşkes", " Özgür Filistin", Soykırımı durdurun" pankartları taşıyan göstericiler, "Hepimiz Filistinliyiz", " İşgali durdurun", "Soykırımı desteklemeyin" ve "Nehirden denize Filistin özgür kalacak" sloganları attı.

İsrail'in Batı'nın ve ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdığını belirten Filistin destekçileri, "Utanın" sloganları atarak yürüyüşe devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Filistin İsrail 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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