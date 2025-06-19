Eczanede Fenalaşan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Eczanede Fenalaşan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Çorum'un Alaca ilçesinde ilaç almak için gittiği eczanede fenalaşarak yere yığılan 75 yaşındaki Sebahattin Demirhan, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Eczanede yere yığıldı, sağlık çalışanları hayata döndürebilmek için dakikalarca ter döktü

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde ilaç almak için gittiği eczanede fenalaşarak düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Alaca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Demirhan ilaç almak için ilçedeki bir eczaneye gitti. Eczanede fenalaşan Demirhan yere yığıldı. Kafasını yere çarpan Demirhan'ı fark eden eczane personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demirhan'ı hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Demirhan hayatını kaybetti. Demirhan'ın cenazesi, daha sonra Çorum Erol Oçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebi otopsi incelemesinde belirlenecek olan Demirhan'ın cenazesinin Alaca ilçesine bağlı İsmail köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, o anlar ise eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yere düşen vatandaşa ilk müdahaleyi eczane personellerinin yaptığı görülüyor. Daha sonra eczaneye gelen sağlık çalışanları dakikalarca kalp masajı yapıyor. Yaşlı adam daha sonra sedyeyle ambulansa taşınıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜNDUGAN - 3.Sayfa
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