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Ece Gürel'in Ölümüyle İlgili 'Cadılık' Suçlaması: Hale Nur Özen Serbest Bırakıldı

Ece Gürel'in Ölümüyle İlgili 'Cadılık' Suçlaması: Hale Nur Özen Serbest Bırakıldı
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İstanbul'da kaybolduktan 4 gün sonra hayatını kaybeden Ece Gürel'in 'cadılık' eğitimi aldığı iddia edilen Hale Nur Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından ortaya çıkan detaylar, dikkatleri üzerine çekti.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e "cadılık ve büyücülük" eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan 36 yaşındaki Ece Gürel, 4 gün sonra sarp ormanlık alanda arama kurtarma ekipleri tarafından bulunmuştu. Hipotermi geçirdiği belirlenen peyzaj mimarı Gürel, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Ece Gürel, 2 gün sonra yaşamını yitirmişti. Ece Gürel'in "cadılık ve büyücülük" eğitimi aldığı iddia edilen Hale Nur Özen, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Özen, bugün hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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