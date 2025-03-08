Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı

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Ece Gürel'in Ölümü Üzerine Cadılık Eğitimi Veren Kadın Gözaltına Alındı

Ece Gürel'in Ölümü Üzerine Cadılık Eğitimi Veren Kadın Gözaltına Alındı
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İstanbul'da kaybolduktan 4 gün sonra hayatını kaybeden Ece Gürel'in, cadılık ve büyücülük eğitimi aldığı iddia edilen hocası Hale Nur Özen, Bursa'da gözaltına alındı. Özen, ülke güvenliğini tehlikeye atmakla suçlanıyor.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e "cadılık ve büyücülük" eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan 36 yaşındaki Ece Gürel, 4 gün sonra sarp ormanlık alanda arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı halde bulundu. Hipotermi geçirdiği belirlenen peyzaj mimarı Gürel, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ece Gürel, 2 gün sonra saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Bursa'da hocası olduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı

Ece Gürel'in cadılık ve büyücülük eğitimi aldığı iddia edilen Halenur Özen, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Özen, sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilirken, yarın ise mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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