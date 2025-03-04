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Ece Gürel için gölet arama çalışmaları başlatıldı

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Kağıthane Gültepe'de kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in bulunması için Belgrad Ormanı'nda gölette arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, genç kadının telefonunun son sinyal verdiği bölgede yoğunlaşarak suda ve ormanda çalışmalarını sürdürüyor.

Ece Gürel için gölette arama çalışması başlatıldı

Çalışmalar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Kağıthane Gültepe'de 3 gün önce kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in telefondan gelen son sinyali değerlendiren ekipler çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Genç kadının Belgrad Ormanı'nda gölete düşme ihtimaline yönelik suda arama çalışması başlatıldı.

Kağıthane Gültepe'de ikamet eden Ece Gürel'den 3 gündür haber alınamaması üzerine telefonunun son sinyal verdiği Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlamıştı. Çalışmalara AFAD, itfaiye, belediye ve çevre illerden de arama kurtarma ekipleri katılıyor. Çok sayıda ekip Gürel'i bulmak için dört koldan çalışma yaptı. Çalışmalar bir yandan ormanda devam ederken, diğer yandan da Gürel'in telefonun son sinyal verdiği bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bu çerçevede Gürel'in gölette düşme ihtimali değerlendirilerek suda da arama çalışması başlatıldı. Göletin kıyısında suya giren ekipler, genç kadından bir iz bulmaya çalıştı. Öte yandan Gürel'in yakınları da çalışmaları yakından izledi. Ayrıca gölette yapılan çalışmalar ise havadan görüntülendi.

Ece Gürel için gölet arama çalışmaları başlatıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - 3.Sayfa
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