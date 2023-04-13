EBSO binası önünde facianın eşiğinden dönüldü

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) binasındaki tadilat faciaya yol açıyordu. Gerekli önlemin alınmadığı tadilattan düşen tuğla parçalarının yoldan geçen bir vatandaşın arkasına düştüğü anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay bugün Akdeniz Mahallesi'nde bulunan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) binası önünde meydana geldi. Binada yapılan tadilattan tuğla parçaları düşerken, kaldırımdan geçen bir vatandaş korku dolu anlar yaşadı. Bir kaç metre arkasına düşen parçalardan kıl payı kurtulan vatandaş adeta ölümden döndü.

O anlar kamerada

Öte yandan meydana gelen olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kaldırımda yürüyen bir vatandaşın hemen arkasına tadilattan kopup düşen parçaların düştüğü anlar, vatandaşın korkuyla arkasına bakıp panik yaşaması kaydedildi. - İZMİR