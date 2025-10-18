E5 karayolu Büyükçekmece mevkii Mimar Sinan istikametine seyir eden tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrilerek yan...
E5 karayolu Büyükçekmece mevkii Mimar Sinan istikametine seyir eden tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrilerek yan yattı.
E5 karayolu Büyükçekmece mevkii Mimar Sinan istikametine seyir eden tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrilerek yan yattı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, trafik durma noktasına geldi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa