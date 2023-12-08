E-ticaret Siteleri Üzerinden Dolandırıcılık Operasyonu

E-ticaret siteleri üzerinden elektronik ürün satışı yapan kişileri sahte dekont düzenleyerek 400 bin TL dolandıran 5 şüpheli, Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Adliye sevk edilen şüphelilerden bazılarının yemek yediği işletmeleri, yolculuk yaptıkları taksilerin şoförlerini bile bu yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, e-ticaret sitelerinden elektronik cihaz satışı yapan kişiler dolandırıcıların hedefi oldu. Şüpheliler, sahte telefon numaraları üzerinden iletişime geçtikleri ilan sahipleriyle, ürünleri satın almak için yüz yüze buluştu. Yanında nakit para olmadığını iddia eden şüpheliler, ürün ücretini IBAN numarasına EFT yapacaklarını vadetti. Bu yöntemle ilan sahiplerinin banka hesap bilgilerine ulaşan şüpheliler, bir uygulamayla hemen sahte dekont düzenledi. Ücretin henüz hesaba yatmadığını belirten ilan sahiplerini, EFT sebebiyle geç düşeceği yalanıyla kandıran şüpheliler, sahte dekontu göstererek ikna etti. Ücretin düşmediğini bir süre sonra fark eden ve dolandırıldığını anlayan vatandaşlar ise soluğu emniyette aldı.

400 bin TL vurgun yaptılar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 40'a yakın başvuruyu değerlendirerek, inceleme başlattı. Kocaeli merkezli İstanbul ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 şüpheliden 4'ü Kocaeli'de, 1'i ise Iğdır'da yakalandı. Bu yöntemle 400 bin TL vurgun yaptıkları öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şahıslardan bazılarının sahte dekont yöntemiyle yemek yediği işletmeleri, yolculuk yaptıkları taksilerin şoförlerini bile dolandırdığı kaydedildi. - KOCAELİ