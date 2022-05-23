E-5'teki düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada - Haberler

E-5'teki düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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5'teki düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada Büyükçekmece'de düğün konvoyunda havaya ateş açtılar, trafiği tehlikeye koydular Büyükçekmece E-5'te düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açtı.
E-5'teki düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada
Büyükçekmece'de düğün konvoyunda havaya ateş açtılar, trafiği tehlikeye koydular
İSTANBUL - Büyükçekmece E-5'te düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açtı. Trafiği yavaşlatıp de havaya ateş eden magandalar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Büyükçekmece E-5 Mimaroba Beylikdüzü istikametinde önceki gün bir düğün konvoyunda sürücüler havaya ateş edip trafiği yavaşlattı. Çevredeki vatandaşlara aldırmayan şahısların o anları ise yoldaki bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan o görüntüler izleyenlere bu kadarına pes dedirtti.
İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - 3. Sayfa