E-5'teki düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada - Haberler

E-5'teki düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada

Büyükçekmece'de düğün konvoyunda havaya ateş açtılar, trafiği tehlikeye koydular

İSTANBUL - Büyükçekmece E-5'te düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açtı. Trafiği yavaşlatıp de havaya ateş eden magandalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece E-5 Mimaroba Beylikdüzü istikametinde önceki gün bir düğün konvoyunda sürücüler havaya ateş edip trafiği yavaşlattı. Çevredeki vatandaşlara aldırmayan şahısların o anları ise yoldaki bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan o görüntüler izleyenlere bu kadarına pes dedirtti.