E-5'te yol kesip çiftetelli oynadılar
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5'te yol kesip çiftetelli oynadılar Beylikdüzü'nde trafiği durduran asker eğlencesi kamerada Beylikdüzü'nde E-5 üzerinde asker eğlencesi yapan gençler, yolu kapatarak çiftetelli oynadı.
E-5'te yol kesip çiftetelli oynadılar
Beylikdüzü'nde trafiği durduran asker eğlencesi kamerada
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde E-5 üzerinde asker eğlencesi yapan gençler, yolu kapatarak çiftetelli oynadı. Dakikalarda oynayarak trafiği durduran şahıslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü Meydan altgeçidi E-5 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre asker uğurlama eğlencesi yapan bir grup şahıs, E-5 Karayolunda araçlarından inip çiftetelli oynadı. Yolu kapatan gençler dakikalarca oynamaya devam ederken trafik ise durma noktasına geldi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.