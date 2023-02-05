E-5'te yol kesip çiftetelli oynadılar 3. Sayfa Haberleri 5'te yol kesip çiftetelli oynadılar Beylikdüzü'nde trafiği durduran asker eğlencesi kamerada Beylikdüzü'nde E-5 üzerinde asker eğlencesi yapan gençler, yolu kapatarak çiftetelli oynadı. E-5'te yol kesip çiftetelli oynadılar Beylikdüzü'nde trafiği durduran asker eğlencesi kamerada İSTANBUL - Beylikdüzü'nde E-5 üzerinde asker eğlencesi yapan gençler, yolu kapatarak çiftetelli oynadı. Dakikalarda oynayarak trafiği durduran şahıslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü Meydan altgeçidi E-5 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre asker uğurlama eğlencesi yapan bir grup şahıs, E-5 Karayolunda araçlarından inip çiftetelli oynadı. Yolu kapatan gençler dakikalarca oynamaya devam ederken trafik ise durma noktasına geldi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Beylikdüzü 3. Sayfa Haberler

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