E-5'te korkutan kaza... Kontrolden çıkan araç bariyerlere çıktı

İSTANBUL - Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda Avcılar istikametinde seyir halinde olan araç sürücüsü bir anlık dalgınlıkla kontrolünü kaybederek bariyerlere çıktı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaza, Küçükçekmece Avcılar istikameti E-5 Karayolu'nda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 Karayolu'nda seyir halinde olan Kaan Levent yönetimindeki 34 ABP 155 plakalı araç, bir anlık dalgınlıkla kontrolünü kaybederek bariyerlere çıktı. Kazanın etkisiyle araç bariyerlerin üzerinde yaklaşık 30 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten yönlendirilirken, kazada yaralanan olmadı. Maddi hasar oluşan araç ise, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.