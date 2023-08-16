E-5 Saadetdere mevkisinde yol verme tartışması kavgaya dönüştü

E-5 Saadetdere mevkisinde iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasında sürücülerden biri, tartıştığı adama tekme tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşlar adamı durdururken, diğer sürücü kapısı açık şekilde kaçtı. Öfkeli adam eline aldığı sopayla tartıştığı adamı kovalarken, o anlar cep telefonunu kamerasına yansıdı.

E-5 Saadetdere mevkisinde iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasında sürücülerden biri, tartıştığı adama tekme tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşlar adamı durdururken, diğer sürücü kapısı açık şekilde kaçtı. Öfkeli adam eline aldığı sopayla tartıştığı adamı kovalarken, o anlar cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde E-5 Karayolu Saadetdere mevkisinde yaşandı. Sürücüler arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Akan trafiğe aldırmayan sürücülerden biri, diğer sürücüye tekme tokat saldırırken, çevredeki diğer sürücüler olaya müdahale etti. Öfkeli sürücü aracına koşarak sopa alırken, diğer sürücü ise fırsattan istifade ederek kapısı açık şekilde kaçtı. Ardından aracına binen saldırgan da tartıştığı sürücünün peşinden giderken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL