E-5 karayolunda metal yüklü kamyon devrildi

E-5 karayolu üzerinde seyir halinde giden metal yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Aracın içinde bulunan 3 kişi yaralanmadan kurtulurken hurdaya dönen araç vinç yardımıyla kaldırıldı.

Olay, E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metal yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak devrildi. Aracın devrilmesi sebebiyle 3 şerit trafiğe kapatılırken kamyonun içindeki 3 kişi herhangi bir yara almadan kendi imkanlarıyla kamyondan çıkabildi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edilirken hurdaya dönen araç, vinç yardımı ile kaldırıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa