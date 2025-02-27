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E-5 Karayolu'nda Trafik Magandası Kameralara Yansıdı

E-5 Karayolu'nda Trafik Magandası Kameralara Yansıdı
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E-5 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen araç sürücüsü, diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak trafikte tehlikeli anlar yaşattı. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

E-5 Karayolu'nda aracıyla trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün o anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde E-5 Karayolu Sefaköy-Ankara yönünde geldi. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde 34 KGG 024 plakalı araç sürücüsü araçların arasından makas atarak ilerledi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan trafik magandasının o anları seyir halindeki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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