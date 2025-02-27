E-5 Karayolu'nda Trafik Magandası Kameralara Yansıdı
E-5 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen araç sürücüsü, diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak trafikte tehlikeli anlar yaşattı. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
E-5 Karayolu'nda aracıyla trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün o anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde E-5 Karayolu Sefaköy-Ankara yönünde geldi. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde 34 KGG 024 plakalı araç sürücüsü araçların arasından makas atarak ilerledi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan trafik magandasının o anları seyir halindeki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa