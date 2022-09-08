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Son dakika haberi... E-5 Karayolu'nda motosikletlinin ölümden döndüğü kaza kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... 5 Karayolu'nda motosikletlinin ölümden döndüğü kaza kamerada Halıcıoğlu mevkiinde lüks minibüsün çarptığı otomobilin sıkıştırdığı motosikletli bariyerlere çarparak kaza yaptı Kazanın ardından minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde lüks minibüsün çarptığı...

E-5 Karayolu'nda motosikletlinin ölümden döndüğü kaza kamerada

Halıcıoğlu mevkiinde lüks minibüsün çarptığı otomobilin sıkıştırdığı motosikletli bariyerlere çarparak kaza yaptı

Kazanın ardından minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı

İSTANBUL - E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde lüks minibüsün çarptığı otomobil sürücüsünün sıkıştırdığı motosikletli bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kask kamerasına yansıyan olayla ilgili motosikletli genç, kazadan sonra kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için yardım istedi.

Kaza, dün saat 20.20 sıralarında E-5 Karayolu Beyoğlu Halıcıoğlu mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde motosikletiyle seyir halinde olan Onur Ö., en sağ şeritten gitmeye başladı. O esnada sol şeritteki lüks minibüsün çarpması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, Onur Ö. yönetimindeki motosiklete çarptı. Otomobille bariyer arasında sıkışan genç sürücü, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Kaza sonucu motosikletli Onur Ö., koruyucu ekipmanlar sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazaya neden olan sürücü süratle kaçtı

Olayın ardından motosikletli ayağa kalkarken, kazaya neden olan lüks minibüsün sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan kazayla ilgili tutanak tutulurken, olayla ilgili konuşan motosikletli Onur Ö., kazaya neden olarak kaçan lüks minibüs sürücüsünün yakalanması için yardım istedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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