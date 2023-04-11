E-5 Karayolu'nda iki aracın çarpışma anı kamerada
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5 Karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan ticari taksi ile araç çarpıştı.
E-5 Karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan ticari taksi ile araç çarpıştı. Kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde E-5 kararyolu Büyükçekmece mevkiinde daralan yol nedeniyle yavaşlayan araca, ticari taksi sürücü çarptı. Maddi hasarlı kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, ticari taksinin yavaşlayan araca çarpması görülüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa