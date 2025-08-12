Düziçi'nde Trafik Kazası: 3 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Yazlamazlı köy yolu üzerindeki Berçenek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil ile motosikletin karıştığı kazada, motosiklette bulunan 2 kişi ile otomobildeki 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE