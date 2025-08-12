Düziçi'nde Trafik Kazası: 3 Yaralı

Düziçi'nde Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 motosikletli ve 1 otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Yazlamazlı köy yolu üzerindeki Berçenek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil ile motosikletin karıştığı kazada, motosiklette bulunan 2 kişi ile otomobildeki 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı

Gizlice fotoğraf çekerken yakalandı, son hareketi videoya damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler müjde! Dev maç şifresiz yayınlanacak

Futbolseverler müjde! Dev maç şifresiz yayınlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.