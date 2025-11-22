Düziçi'nde Tırın Kupasında Yangın Çıktı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tırın kupasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Düziçi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet K. yönetimindeki 02 ABM 659 plakalı tırın kupasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırın kupasını saran yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, tırın kupası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - OSMANİYE