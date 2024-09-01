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Düziçi ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir mahalle düğününde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucunda bir kişi silahla vurularak kaçtı. Ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde mahalle düğününde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesi Kurtuluş mahallesinde bir düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi silahla evli ve 1 çocuk babası Samet Avcıtürk'ü (26 ) vurarak kaçtı. Ağır yaralanan Samet Avcıtürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastane önünde bekleyişlerini sürdürürken Samet Avcıtürk'ün acı haberiyle yıkılan ailesi sinir krizleri geçirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı.

Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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