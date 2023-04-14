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Düzensiz göçmenleri kaçak yollarla getiren şüpheli tutuklandı

Düzensiz göçmenleri kaçak yollarla getiren şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Adana'da 10 düzensiz göçmeni kaçak yollarla getiren şüpheli, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da 10 düzensiz göçmeni kaçak yollarla getiren şüpheli, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 10 kişiyi yakaladı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmada göçmen kaçakçılığıyla ilgili şüpheli Halil F.'yi (39) belirleyip yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Adana 3. Sayfa Haberler

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