Düzensiz göçmen denetiminde 6 gözaltı - Haberler

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Düzensiz göçmen denetiminde 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düzensiz göçmen denetiminde 6 gözaltı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda gerekli izinleri olmayan 4 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda gerekli izinleri olmayan 4 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent merkezi ve ilçelerde 16 metruk bina, 74 umuma açık yer ve 3 terminalde denetim yapıldı. 123'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam bin 7 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorguları yapıldı. Sorgulama sonucu Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 6 yabancı şahıs tespit edilirken, şahıslardan yaşı küçük olan 2 kişi Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Diğer 4 yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı işlemleri gerçekleştirilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Düzensiz göçmen denetiminde 6 gözaltı

Düzensiz göçmen denetiminde 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, Polis, GÖÇ, 3. Sayfa, Haberler

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