Düzensiz göçle mücadele uygulamasında 12 Suriye uyruklu şahsa para cezası kesildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi.

Denetimin kent genelinde yapıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen denetimler ilgili İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görevlendirilen 241 personel ile belirlenen noktalarda 3 bin 799 Türk vatandaşı, 28 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 3 bin 827 şahsın sorgulaması yapılmış, 123 umuma açık yer, 113 metruk bina, 33 park, bahçe ve sokak kontrol edilmiştir. Yapılan sorgulama ve kontrollerde 5 yoklama kaçağı, 3 hırsızlık, 1 infaz kurumuna yasak eşya sokma, 1 silahla tehdit, 1 mühür bozma, 1 dolandırıcılık, 1 hakkı olmayan yere tecavüz etme suçlarından aranan toplam 13 şahıs yakalanmış ve 1 kayıp şahıs bulunmuştur. Ayrıca 12 Suriye uyruklu şahsa 'belirli adreste ikamet etme yükümlülüğüne uymamak' fiilinden idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR