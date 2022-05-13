'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı - Haberler

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'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı

Afyonkarahisar'da da polis tarafından düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı.

Afyonkarahisar'da da polis tarafından düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı. Denetimde 12 metruk bina 44 park bahçe ve muhtelif yerler kontrol edilirken, 6 araç sürücüsüne ise 10 bin 140 TL para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı. Denetim 67 ekip, 291 personel ve 1 dedektör köpeğinin katılımıyla 57 noktada yapıldı. Denetimde 83'ü yabancı uyruklu olmak üzere 856 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. 12 metruk bina 44 park, bahçe ve muhtelif yer kontrol edilirken, 6 araç sürücüsüne ise 10 bin 140 TL para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, Tragger, Polis, GÖÇ, 3. Sayfa, Haberler

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