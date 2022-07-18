Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakandı - Haberler

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Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'ye uyuşturucu madde getireceğini tespit eden polis ekipleri yaptıkları operasyonda 150 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'ye uyuşturucu madde getireceğini tespit eden polis ekipleri yaptıkları operasyonda 150 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada; Düzce'ye uyuşturucu madde getireceği tespiti edilen şüpheli A.Y. yapılan operasyonla yakalandı. A.Y.'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada iki parça halinde toplam 150 gram Metamfetamin maddesi, ruhsatsız pompalı diye tabir edilen tüfek ve 5 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Düzce 3. Sayfa Haberler

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