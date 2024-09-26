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Düzce ve Zonguldak'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Gözaltı

Düzce ve Zonguldak'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Gözaltı
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İstanbul, Düzce ve Zonguldak bölgelerinde gerçekleştirilen 'Kuyu 28' operasyonunda nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlamalarıyla toplam 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında doktorlar ve sağlık çalışanları bulunuyor.

İstanbul, Düzce ve Zonguldak bölgelerinde düzenlenen "Kuyu 28" operasyonu kapsamında, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlamalarıyla toplam 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında doktorlar ve sağlık çalışanları da bulunuyor.

Yapılan incelemelerde, 129 kişinin farklı illerden Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nden rapor aldığı tespit edildi. Raporların usulsüz bir şekilde düzenlendiği iddia edildi. Kdz. Ereğli bölgesinden rapor alan 30'dan fazla kişi olduğu ve bu kişilerin heyet raporu üzerinden haksız şekilde belge elde ettiği öne sürüldü. Ayrıca Düzce'de bir muhtarın da bu olaya karıştığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında devlet memurları ve sivillerin de olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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