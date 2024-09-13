Düzce Valisi Selçuk Aslan Başkanlığında Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda üniversite öğrencilerinin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerine odaklanmaları hususunda birçok konu görüşüldü.

Düzce Vali Selçuk Aslan Başkanlığı'nda, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla, Konuralp Bey Toplantı Salonunda 2024-2025 akademik yılı üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda 30 bini aşkın üniversite öğrencisinin bulunduğu Düzce'de, öğrencilerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerine odaklanmaları hususunda birçok konu görüşüldü. Selçuk Aslan, 2024-2025 Akademik Yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. - DÜZCE